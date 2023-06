PlayStation 5: Das neue Bundle kommt ohne Spiel

Sony hat in den letzten Monaten immer mehr Bundles bei der PlayStation 5 ins Portfolio aufgenommen und waren es am Anfang überwiegend Spiele, die man mit der Konsole kombinierte, so ändert sich das gerade. Nach einem Bundle mit einem weiteren Controller, scheint bald ein Bundle mit einem Abo bei Sony zu folgen.

Man wird die PlayStation 5 wohl zusammen mit einem Abo für PlayStation Plus Premium anbieten, und zwar direkt mit 24 vollen Monaten. Das Bild, welches jetzt vorab aufgetaucht ist, zeigt die deutsche Verpackung, es kommt also zu uns.

Wir sehen also, dass Sony den Fokus auch immer mehr auf PlayStation Plus legt und das Abo pusht. So werden wir ja auch bald Cloud-Gaming bei dieser Stufe sehen. Einen Preis für das neue Bundle haben wir noch nicht, aber ein Jahr kostet (im aktuellen Angebot) 120 Euro, es könnten also durchaus 200 Euro Aufpreis sein.

