Microsoft: VR hat keine Zukunft bei der Xbox

Apple präsentierte mit Vision Pro vor wenigen Tagen das erste VR-Headset und Sony startete vor ein paar Wochen mit PlayStation VR2 für die PS5 durch. Doch wie sieht es bei Microsoft aus, hat die virtuelle Realität bei der Xbox eine Chance?

Vorerst nicht, so Matt Booty im Gespräch mit The Hollywood Reporter. Der Markt sei derzeit noch viel zu klein und man möchte mit den Spielen gerne viele Spieler erreichen. Aktuelle Blockbuster für die Xbox haben 10 Millionen Spieler erreicht, das sei mit VR nicht möglich. Mit einem VR-Headset sollte man also nicht rechnen.

Microsoft hat schon kurz nach dem Marktstart der Xbox Series X betont, dass VR kein Fokus sei und daran hält man also weiterhin fest. Dabei hatte Microsoft mal Pläne für VR, denn das wurde bei der Xbox One X noch vor Marktstart angekündigt.

Im Jahr 2018 entschied sich Microsoft dann aber doch dazu, dass VR keine Rolle spielen wird und seit dem ist das Thema abgehakt. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass es im Hintergrund ein Team gibt, welches daran arbeitet und schaut, ob es sich lohnt, aber in absehbarer Zeit wird es keine VR-Brille für die Xbox geben.

