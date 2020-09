PlayStation 5: Einzelhandel-Verfügbarkeit bei Marktstart ausgeschlossen?

Der Vorverkauf der Sony PlayStation 5 war für viele ein Desaster und nicht nur die Tatsache, dass die Konsole einfach in der Nacht der Ankündigung online ging, es wurden in den Stunden danach sehr viele Bestellungen von Kunden storniert.

Seit dem schwappte immer mal wieder ein Schwung an Konsolen rein, aber in Ruhe und gezielt vorbestellen konnte man die PlayStation 5 bisher nicht. Einige werden daher vielleicht den Marktstart am 19. November im Einzelhandel anpeilen.

Keine PlayStation 5 im Einzelhandel?

Doch das scheint ausgeschlossen, denn wie GamesWirtschaft berichtet, wurden die Händler angewiesen alles in den Online-Vertrieb zu packen, was man von Sony bekommt. Wer am 19. November einen MediaMarkt besuchen möchte, der sollte sich das gut überlegen, denn die Chancen dürften äußerst schlecht sein.

Dass um den PS5-Erstverkaufstag (19.11.) herum überhaupt Ware in die Läden gelangt, gilt übrigens als ausgeschlossen – Filialen wurden unmissverständlich angewiesen, bis auf Weiteres keine Vorbestellungen der Laufkundschaft anzunehmen oder gar Wartelisten anzulegen, weil ohnehin alles in den Online-Vertrieb geht, anders als bei der Xbox Series X / S.

Man hat erfahren, dass hinter den Kulissen scheinbar ein Einzelhandelskrieg um jede Palette mit der PS5 geführt wird. Und da Sony das scheinbar nicht mehr im Griff hat, führt das zu vielen verärgerten Kunden und überforderten Mitarbeitern an den Kundenhotlines. Dabei wäre sowas im Jahr 2020 gar nicht mehr nötig.

Viele Unternehmen haben gezeigt, dass man auch bei Produkten mit einer hohen Nachfrage einen kontrollierten Marktstart hinlegen kann, wenn man es plant und organisiert. Warten wir mal ab, wie Sony auf die aktuelle Situation reagiert und ob sich vielleicht noch etwas tut, bis die PlayStation 5 auf den Markt kommt.

