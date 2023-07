PlayStation 5 mit Spiel bei Saturn und Amazon im Angebot

Man merkt, dass Sony indirekt mit den Preisen der PlayStation 5 spielt. Sony senkt zwar noch nicht die UVP, aber die Zahl der Angebote häuft sich. Momentan gibt es das Bundle der PlayStation 5 mit God of War Ragnarök für 529 Euro bei Saturn.

Da das in meinen Augen ein Spiel ist, welches ich so oder so im Lineup empfehlen würde (wenn man sich eine PlayStation 5 zulegt) und das Spiel um die 50 Euro im Handel kostet, dann kommen wir bei Saturn schon auf unter 500 Euro für eine PS5.

Alternativ könnt ihr das Bundle auch für 529 Euro bei Amazon kaufen, beide Shops haben es laut eigenen Angaben zum Zeitpunkt des Beitrags auf Lager. Also ja, Sony arbeitet weiterhin mit Bundles, aber das Spiel ist wie gesagt auch eine Empfehlung.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

