PlayStation 5: Neues AAA-Spiel aus London deutet sich an

Das „London Studio“ von Sony hat in den letzten Jahren viele Spiele entwickelt, darunter einige Spiele der SingStar-Reihe und 2016 und 2019 gab es einen VR-Titel für die PlayStation 4. Nun scheint das Team größere Ambitionen zu haben.

Sony plant neues PS5-Spiel aus London

Drei neue Stellenausschreibungen auf der Webseite (Lead 3D Character Artist, Lead Online Programmer und Senior Gameplay Programmer) deuten darauf hin, dass Sony dieses Mal ein AAA-Spiel aus London für die PS5 geplant hat.

Bei der Erfahrung wird jedenfalls vermerkt, dass man bereits mit mindestens einem AAA-Launch in den letzten Jahren Erfahrung sammeln konnte. Außerdem sieht man im LinkedIn-Profil von David Skilton (VFX Lead in London), dass die Arbeiten an diesem Titel wohl im Juli 2019 begonnen haben. Details gibt es noch keine.

Es stellt sich nur die Frage, ob das Studio in London erneut einen VR-Titel plant, oder womöglich ein „normales“ Spiel für die PlayStation 5 entwickelt. Ein neues VR-Headset für die PlayStation 5 wird nicht vor 2022 kommen, allerdings wäre es denkbar, dass das Studio auch an einem passenden VR-Launch-Titel arbeitet.

