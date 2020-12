Diverse Angebote im PlayStation Store

Solltet ihr für die aktuellen Ferien und den Lockdown noch auf der Suche nach ein paar Spielen für eure PlayStation 4 (oder sogar schon PlayStation 5) sein, dann lohnt sich ein Blick in den PlayStation Store. Dort gibt es die „Januar-Angebote“.

Dazu gehören unter anderem Call of Duty: Black Ops Cold War für 49,69 Euro (29 % Rabatt), FIFA 21 für 34,29 Euro (51 % Rabatt), Ghost of Tsushima für 49,69 Euro (29 % Rabatt) und The Last of Us Part II 39,89 Euro (43 % Rabatt).

Sony hat die Januar-Angbote bereits an Weihnachten gestartet, dem ein oder anderen von euch werden sie also vielleicht schon aufgefallen sein. Ich kann an dieser Stelle vor allem Ghost of Tsushima und The Last of Us Part II empfehlen.

Schaut bei Interesse einfach mal im PlayStation Store auf eurer Konsole oder auf der Webseite von Sony vorbei. Macht aber vorher immer einen kurzen Check bei Idealo und schaut, ob ihr die physische Kopie nicht doch günstiger bekommt.

