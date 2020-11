PlayStation 5: Sony schickt erste PS5-Spiele ins Rennen

Heute ist der Marktstart der PlayStation 5, allerdings nicht in Europa. Das gilt aber nicht für die Launch-Spiele, denn die kann man bereits erwerben. Bei Amazon gibt es ab sofort Demon’s Souls und Spider-Man: Miles Morales ist auch lieferbar.

Diese beiden Launch-Titel könnt ihr euch also theoretisch schon am Wochenende anschauen, wenn ihr Glück hattet, dann sollte die passende PlayStation 5 in genau einer Woche eintreffen. Das dritte Launch-Spiel für die PS5 (Sackboy) ist derzeit ausverkauft, dürfte aber sicher auch bald wieder bei Amazon lieferbar sein.

-->

Es ist übrigens nur eines der Spiele exklusiv für die PS5, die PS4-Version von Sackboy ist aktuell lieferbar und die PS4-Version von Spider-Man auch. Diese beiden Spiele sind ab sofort natürlich auch im Store von Sony verfügbar.

Das vierte Launch-Spiel (Astro) ist übrigens auf der PlayStation 5 vorinstalliert und muss nicht gekauft werden. Es ist aber auch kein extrem umfangreiches Spiel, man könnte es eher als Tech-Demo für den neuen DualSense-Controller einstufen.

Assassin’s Creed Valhalla: Ubisoft ist sehr zufrieden Ubisoft hat mitgeteilt, dass Assassin's Creed Valhalla einen sehr guten Start diese Woche hingelegt hat. Das neue Spiel der Reihe wurde schon am ersten Tag von „außergewöhnlich“ vielen Spielern gespielt. Konkrete Zahlen nennt man nicht, aber es waren doppelt so…12. November 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->