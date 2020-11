PlayStation 5: Sony deutet weitere Farben an

Sony hat gestern ein umfangreiches FAQ für die PlayStation 5 veröffentlicht und sich dabei selbst ein paar Fragen gestellt und beantwortet. Mit diesen Fragen und Antworten hofft man, dass die Nutzer gut vorbereitet für den PS5-Launch sind.

Sony PlayStation 5: Kommen mehr Farben?

Eine Frage, mit der ich noch nicht gerechnet hätte: Wird die PS5 in anderen Farben erhältlich sein? Kurzform: Nein. Längere Version: Bei der Markteinführung wird es keine weiteren Farben oder Designs für die beiden PS5-Konsolenmodelle geben.

Das ist kein klares Nein, wie man es bei anderen Antworten von Sony findet. Es mag sein, dass ich da vielleicht auch zu viel hineininterpretiere, aber das „Bei der Markteinführung“ klingt für mich nach einem: Nein, kommen aber später.

Beim DualSense Controller geht Sony offener an die Sache, da heißt es im FAQ, dass hier „in Zukunft … weitere Farben verfügbar sein“ werden. Sony möchte aber noch keine Details nennen, zum Start wird es nur die weiße Version geben.

Ich mag zwar Weiß und Schwarz in Kombination, aber bei mir stehen derzeit eine PlayStation 4 Pro und die Xbox Series X und die sind beide komplett Schwarz und dezent. So eine Version würde ich mir ehrlich gesagt auch für die PS5 wünschen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass Sony sowas in der Art geplant hat.

Den „ultimativen“ FAQ von Sony findet ihr hier.

