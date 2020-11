Xbox Series X und S: Neue Generation startet

Es ist so weit, heute starten die Xbox Series X und Xbox Series S im Handel, wobei starten vielleicht etwas übertrieben wäre, denn die Konsolen sind weiterhin überall ausverkauft. Bei Amazon ist mittlerweile sogar die Xbox Series S vergriffen.

Die vorbestellten Konsolen werden jedoch, sofern ihr Glück hattet, heute bei euch eintreffen. Wir haben die Xbox Series X bereits seit einigen Tagen hier und für euch getestet, da wird in den nächsten Wochen noch viel mehr Content kommen.

Parallel zu den neuen Konsolen startet übrigens auch Assassin’s Creed Valhalla, der Blockbuster wurde direkt für die neue Xbox-Generation optimiert. Außerdem gibt es einige Titel, die für die neue Hardware optimiert wurden (siehe unten).

Einen exklusiven Titel, der die Hardware komplett ausreizt und das Maximum aus der Xbox holt, gibt es noch nicht. Doch da bin ich schon auf 2021 gespannt, denn es gibt Titel wie Halo und Fable, die nicht mehr 2020 kommen werden.

Der „Console War 2.0“ ist damit nun jedenfalls gestartet, die PlayStation 5 wird am 12. November in den USA und am 19. November in Europa folgen. Ich teile die zwei Konsolen zwar nicht gerne in zwei Lager auf, aber die Konkurrenz zwischen Sony und Microsoft ist am Ende ein Vorteil für uns Konsumenten, denn beide wollen die nächste Generation für sich entscheiden – und Microsoft meint es sehr ernst.

Video: Xbox Series X im Test

Xbox Series X/S: Die Launch-Spiele

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5: Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball (Smart Delivery)

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Sea of Thieves (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

