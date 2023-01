PlayStation 5 und Dead Space: Update beseitigt Grafik-Probleme bei PS5

Dead Space war zum Start am Wochenende für viele Nutzer einer PlayStation 5 (und einige mit einer Xbox Series X) nicht gut spielbar, ich würde sogar sagen gar nicht spielbar. Es gab Probleme mit der Grafik (VRS). EA meldete sich zu Wort und gab an, dass das Problem bekannt sei und man schon an einem Update arbeitet.

EA und Motive waren schnell und haben ein erstes Update für die PlayStation 5 veröffentlicht, welches dieses Problem beseitigen sollte. Erste Nutzer berichten, dass es auch so ist. Außerdem gibt es noch ein erstes Update für den PC und die Xbox, das Update für die Xbox ist bisher allerdings noch nicht online verfügbar.

Die Entwickler gehen davon aus, dass es bis spätestens Ende der Woche kommt, hoffen aber, dass es früher online geht. Mit diesem ersten Update (wen man den Day One-Patch ignoriert, der das Problem wohl bei der PS5 mitbrachte) sollten also die ersten Bugs (es gab noch mehr Probleme) bei Dead Space beseitigt sein.

