PlayStation: Die beliebtesten Spiele 2020

Ich weiß, wir sind etwas spät mit dieser Liste dran, aber Sony nannte die Charts selbst erst Mitte Januar. Es ist aber meiner Meinung nach immer wieder spannend zu schauen, welche Spiele auf welcher Plattform dominieren. Heute werfen wir (wie die Überschrift vermuten lässt) einen Blick auf die PlayStation-Charts 2020.

Sony hat im offiziellen Blog übrigens mehrere Kategorien genannt und wir haben uns für vier entschieden, die uns in Europa betreffen. Wer sich für die US-Charts interessiert, der schaut direkt bei Sony vorbei. Interessant ist, dass man die PS4 und PS5 bereits getrennt hat, obwohl die PS5 erst Ende 2020 erhältlich war.

Was mich jedes Jahr erstaunt, ist GTA 5. Das Spiel hat es auch 2020 wieder in die Top 3 geschafft und bei der PS5 warten die Nutzer vermutlich nur auf die neue und optimierte Version, die 2021 kommen wird. Es würde mich sogar nicht wundern, wenn GTA 5 genau deshalb in diesem Jahr auf Platz 1 bei der PS5 landen wird.

PlayStation 4: Top 10 2020 (Europa)

FIFA 21

FIFA 20

Grand Theft Auto V

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Black Ops Cold War

Minecraft

NBA 2K20

The Last of Us Part II

The Witcher 3: Wild Hunt

Red Dead Redemption 2

PlayStation 5: Top 10 2020 (Europa)

Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed Valhalla FIFA 21 Demon’s Souls Watch Dogs: Legion Immortals Fenyx Rising NBA 2K21 Next Generation Sackboy: A Big Adventure Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

PlayStation VR: Top 10 2020 (Europa)

Beat Saber Job Simulator Blood & Truth Superhot VR The Walking Dead: Saints & Sinners Creed: Rise to Glory Astro Bot Rescue Mission Gorn Vader Immortal: A Star Wars VR Series Arizona Sunshine

PlayStation: Top 10 Free-To-Play 2020 (Europa)

Call of Duty: Warzone Rocket League Fortnite Apex Legends Hyper Scape Genshin Impact Rogue Company Brawlhalla Destiny 2 eFootball PES 2020 Lite

