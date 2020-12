PlayStation Now: Neue Spiele für Dezember

Gestern mussten Resident Evil VII, Metro Exodus, Wolfenstein: The Old Blood und Rocket League die Bibliothek von PlayStation Now verlassen, dafür sind auch ein paar neue PS4-Spiele dazugekommen, die ab sofort gezockt werden können.

Der vermutlich bekannteste Titel ist Horizon Zero Dawn: Complete Edition (hier steht 2021 ein neuer Teil für die PS5 an), doch ebenfalls mit dabei sind Wreckfest: Drive Hard. Die Last., Stranded Deep, The Surge 2, Darksiders III und Broforce.

-->

PS Now kostet wahlweise 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr (es gibt auch immer wieder Aktionen) und bietet Zugriff auf 650+ Spiele. Wer möchte, der kann den Dienst 7 Tage kostenlos testen.

PlayStation 5 vs. Xbox Series X Sony und Microsoft schicken ihre neuen Konsolen in diesem Jahr erneut zeitgleich ins Rennen und daher wird es Zeit für einen kurzen Vergleich. Ganz wichtig: Das hier ist ein subjektiver Vergleich, da die am häufigsten gestellte Frage bei mir privat…29. November 2020 JETZT LESEN →

-->