PlayStation Plus: 12 Monate für nur 39,99 Euro im Angebot

Passend zum Black Friday geht es nun richtig los mit den Deals und da gibt es eine interessante Aktion für alle PlayStation-Nutzer: Bei Amazon bekommt man derzeit eine PlayStation Plus Mitgliedschaft für 12 Monate für nur 39,99 Euro.

Das Abo kostet normalerweise 59,99 Euro pro Jahr, das ist also eine durchaus große Ersparnis. Und da das eine offizielle Aktion von Sony ist, bekommt man das Angebot auch bei MediaMarkt und bei Saturn hat man den Preis auch gesenkt.

Im Laufe des Tages dürfte die Aktion dann auch im PlayStation Store online gehen, falls euch sowas lieber ist. Was ist PlayStation Plus? Das Abo enthält Rabatte für Mitglieder, die Option, um online spielen zu können und es gibt paar Gratis-Spiele (diesen Monat: Knockout City, First Class Trouble und Kingdoms of Amalur)

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

