PlayStation Portal: Sony kündigt Update mit wichtiger Neuerung an

Sony hat ein größeres Update für PlayStation Portal angekündigt, was eine, wie ich finde, sehr wichtige Neuerung mitbringt. Man empfiehlt zwar den Einsatz im WLAN daheim, aber es kann vorkommen, dass man auch unterwegs zocken möchte.

Und da gibt es nicht immer „normales“ WLAN mit einem Passwort, manchmal muss man auch einen Anmeldebildschirm durchlaufen. Das wird nach dem Update laut Sony möglich sein, doch es bleibt bei der bereits bekannten Empfehlung dafür.

Für PlayStation Portal ist eine WLAN-Verbindung mit mindestens 5 MBit/s erforderlich. Für ein besseres Spielerlebnis wird eine High-Speed-Verbindung mit mindestens 15 MBit/s empfohlen.

Neben dieser Neuerung gibt es auch visuelles Feedback im Touchpad-Bereich und der Akkustand kann endlich in Prozent angezeigt werden, was sich auch sehr viele gewünscht haben. Fehlt nur Cloud-Gaming und das wäre ein echt rundes Produkt.

Das größere Update für PlayStation Portal erscheint bereits morgen, so Sony, ihr müsst also nicht lange auf die Neuerungen warten. Die Produktpflege zeigt auch, dass diese Kategorie gut bei Sony läuft, was man auch betont, und im Gegensatz zu PlayStation VR vermute ich, dass im mobilen Bereich in Zukunft mehr kommt.

