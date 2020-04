PlayStation: Sony verschenkt zwei Spiele

Sony hat diese Woche die Initiative „Play At Home“ ins Leben gerufen und da gibt es in einigen Ländern aktuell zwei kostenlose Spiele für die PlayStation. Bei uns in Deutschland bekommt man derzeit Knack 2 und Journey geschenkt.

Hinweis für unsere Leser aus der Schweiz und Österreich: Ihr bekommt Uncharted: The Nathan Drake Collection statt Knack 2 kostenlos. Die Aktion ist laut Sony bereits gestartet und geht bis zum 6. Mai 2020 um 01:00 (CET).

Der ein oder andere Nutzer aus Deutschland würde sicher gerne Knack 2 gegen Uncharted tauschen, aber warten wir mal ab, ob Sony nach dem 6. Mai weitere Spiele kostenlos anbieten wird und sich da vielleicht noch etwas tut. Sony schreibt in einer Pressemitteilung: „Sobald ihr euch die Spiele holt, gehörten sie euch“.

