PlayStation Store: Erste Angebote für 2023 online

Das Jahr hat noch ein paar Tage, doch Sony feiert bereits die erste Aktion für 2023 und hat die Januar-Angebote im PlayStation Store gezündet. Die Aktion ist ab sofort online und geht bis zum 7. Januar und es sind wirklich einige gute Spiele dabei.

Dieses Mal hat man den Preis bei Call of Duty: Modern Warfare II – Cross-Gen-Bundle, Elden Ring, FIFA 23, Horizon Forbidden West, Spider-Man: Miles Morales, Stray, GTA 5, Need for Speed Unbound und weiteren PlayStation-Blockbustern gesenkt.

Ein Blick lohnt sich durchaus, schaut dazu einfach auf dieser Seite im PlayStation Store vorbei. Alternativ könnt ihr auch jetzt eure PlayStation 4 bzw. 5 starten und den Store aufrufen. Dort gibt es noch deutlich mehr Angebote wie The Last of Us.

Und denkt vorher an einen kurzen Preisvergleich, denn es ist weiterhin Deal-Zeit und da gibt es die physische Version oft zum gleichen/besseren Preis.

Video: PlayStation 5 nach zwei Jahren

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

