PlayStation Store: Sony lockt wieder mit frischen Angeboten

Der Juni neigt sich dem Ende und damit auch die erste Jahreshälfte, das ist doch ein Grund für Angebote, oder? Oder? Das dachte sich jedenfalls Sony als Grund für die „Angebote zur Jahreshälfte“, die ab jetzt im PlayStation Store online sind.

Es gibt mal wieder GTA 5, es gibt Assassin’s Creed Mirage für 25 Euro, was eine Empfehlung von meiner Seite wäre, es gibt Red Dead Redemption 2, was langsam mal für die PS5 optimiert werden könnte, und The Witcher 3 für nur 7,49 Euro.

Sony hat hier nicht die attraktivsten Angebote online, das ist ähnlich durchwachsen, wie die letzte State of Play, aber es ist eine solide Aktion. Und jeder hat bekanntlich andere Vorlieben, schaut also direkt mal im PlayStation Store von Sony vorbei.

