PlayStation Store: Sony plant Angebote zum Black Friday

Der Black Friday 2021 steht an und man merkt, dass sich die Unternehmen gerade darauf vorbereiten und viele Aktionen schon Tage oder gar Wochen vorher starten. Sony ist mit Angeboten in diesem Jahr natürlich auch wieder mit von der Partie.

Im PlayStation Store wird es ab dem 19. November diverse Angebote geben, unter anderem auf die Mitgliedschaft für PlayStation Plus, aber auch auf diverse Spiele wie Ratchet & Clank: Rift Apart oder Ghost of Tsushima (noch die PS4-Version).

-->

Laut Flyer sind bis zu 33 Prozent Rabatt möglich und auf dem Flyer sollen noch mehr Angebote zu sehen sein. Die Quelle durfte den Flyer aber nicht hergeben, daher müssen wir da jetzt noch die offizielle Ankündigung von Sony abwarten.

Apple MacBook Pro 2021 im Test: Warum ihr vielleicht warten solltet Das Apple MacBook Pro 2021 begleitet mich nun seit einigen Tagen in der 14 Zoll-Version im Alltag. Es ist der beste Laptop, den ich je genutzt habe. Ihr habt sicher schon einige Reviews zum neuen MacBook Pro zu diesem Zeitpunkt…9. November 2021 JETZT LESEN →

-->