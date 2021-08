PlayStation Store: Weitere Angebote für PS4 und PS5 sind jetzt online

Letztes Wochenende haben wir euch hier mitgeteilt, dass es gerade eine große Aktion mit vielen Angeboten im PlayStation Store gibt. Reduziert waren Spiele für die PlayStation 4 und PlayStation 5, darunter auch große AAA-Spiele.

Da gab es auch den Hinweis, dass Sony die Sommer-Aktion aufgeteilt hat und der erste Teil diese Woche endet. Das ist nun passiert und da jetzt der zweite Teil der Aktion online ging, gibt es ganz neue Angebote im PlayStation Store.

PlayStation Store mit neuen Angeboten

Mit dabei sind unter anderem Assassin’s Creed Valhalla, das Remake von Final Fantasy 7, Mortal Kombat 11 und Far Cry 5. Eine Übersicht der Sommer-Angebote gibt es hier im PlayStation Store (oder eben auch direkt auf der Konsole).

Und noch ein Tipp an dieser Stelle: Es handelt sich hier natürlich um die digitale Kopie eines Spiels, manchmal ziehen aber andere Händler mit und bieten auch die physische Kopie reduziert an. Macht also vorher einen kurzen Preisvergleich.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

