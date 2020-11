Pokémon Go bekommt großes Update

Gibt es noch Spieler bei Pokémon Go? Ja, das Spiel ist weiterhin sehr beliebt und hat eine große Community. wir berichten zwar nicht mehr so häufig darüber, aber Niantic entwickelt die App trotzdem fleißig weiter. Nun steht ein großes Update an.

Großes Update: Pokémon „GO Beyond“

Mit dem Motto „GO Beyond“ hat man diese Woche unter anderem angekündigt, dass das Levelsystem überarbeitet wird und man bald bis Level 50 kommt. Es ist außerdem geplant, dass man Jahreszeiten einführt, die Events beeinflussen.

-->

Ab dem 2. Dezember wird es außerdem wieder neue Pokémon geben, dieses Mal ist die Kalos-Region (Pokémon X und Y) an der Reihe. Wir sind mittlerweile also sogar schon im Jahr 2013 angekommen und ich bin mal gespannt, ob Pokémon Go irgendwann zu den aktuellen Spielen (wie Schwert und Schild) aufschließen wird.

Um „GO Beyond“ zu feiern, hat man auch ein neues Event gestartet. Die Details dazu und mehr Informationen zu den anderen Neuerungen gibt es an dieser Stelle.

The Witcher: Auf den Spuren von Pokémon Go Pokémon Go feierte beim Release vor ein paar Jahren einen unglaublich großen Erfolg und wird bis heute aktiv von vielen Nutzern gespielt. So langsam kommen auch immer mehr Alternativen bei den AR-Spielen (Augmented Reality) dazu. Mit „The Witcher: Monster Slayer“…27. August 2020 JETZT LESEN →

-->