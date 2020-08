The Witcher: Auf den Spuren von Pokémon Go

Pokémon Go feierte beim Release vor ein paar Jahren einen unglaublich großen Erfolg und wird bis heute aktiv von vielen Nutzern gespielt. So langsam kommen auch immer mehr Alternativen bei den AR-Spielen (Augmented Reality) dazu.

Mit „The Witcher: Monster Slayer“ wird uns noch in diesem Jahr ein weiteres Spiel mit einem bekannten Branding erwarten, welches für Android und iOS erscheinen soll. Das Spiel wird kostenlos sein, dürfte aber diverse In-App-Käufe besitzen.

Der Ankündigungstrailer zeigt leider nicht viel vom Spiel, soll aber einen kleinen Vorgeschmack auf The Witcher in der AR-Welt geben. Das Spiel dürfte deutlich gruseliger, als Pokémon Go sein und eine etwas andere Zielgruppe ansprechen.

Weitere Details gibt es außerdem auch auf der offiziellen Webseite vom Spiel.

