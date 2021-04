Polestar 2 mit Angebot für Wallbox oder Juice Charger

Polestar hat bekannt gegeben, dass man für Kunden beim Kauf eines neuen Polestar 2 ein Angebot ausgearbeitet hat. Das besteht aus zwei Paketen, bei denen man als Kunde wählen kann: Eine kostenlose VBox Elvi Wallbox (11kW) oder für 420 Euro ein Juice Charger Easy (11kW) – der kostet sonst ca. 1200 Euro.

Bei beiden Paketen gibt es zudem kostenfrei den Installationscheck von The Mobility House. Die Kunden erhalten dann „ein detailliertes Prüfprotokoll sowie anschließend ein Installationsangebot durch einen zertifizierten Installationspartner“.

Es gibt jedoch noch eine Sache zu beachten, denn Voraussetzung für die Nutzung beider Produktpakete ist eine KfW440 Förderung. Und auf einmal wird klar, warum die Preise so sind, wie sie sind. Denn mit der Förderung gibt es 900 Euro, die wird hier also als Angebot vermarktet – kostenlos ist also nur der Installationscheck.

Weitere Details gibt es auf der Webseite von Polestar.

