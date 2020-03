Polestar 2: Produktion in China gestartet

Polestar hat heute in einer Pressemitteilung bestätigt, dass die Produktion des ersten Elektroautos in China anläuft. Nach dem Polestar 1, einem Hybrid-Sportauto, folgt nun der Polestar 2, das erste Elektroauto und ein Konkurrent für das Tesla Model 3.

Polestar produziert bereits in China

Während in Europa und anderen Ländern die Produktion in der Autobranche komplett eingestellt wurde, so läuft sie in China gerade wieder an. Ob China das Coronavirus wirklich schon im Griff hat, oder ohne Rücksicht auf Verluste die Wirtschaft hochfährt, ist unklar. Offiziellen Aussagen der Regierung kann man nicht trauen.

Die Fabrik in China gehört Geely Auto, wird jedoch von Volvo Cars geleitet und dort soll der Polestar 2 nun produziert werden. Die ersten Modelle werden im Sommer in Europa ausgeliefert, China und die USA sollen dann kurz danach ebenfalls folgen.

Polestar CEO Thomas Ingenlath betont, dass man die Produktion jetzt in einer extrem schweren Zeit startet, die Sicherheit der Mitarbeiter jedoch wichtig sei. Der Polestar 2 ist übrigens das erste Auto mit Android Automotive, einer nativen Version von Android Auto, die komplett ohne Smartphone funktioniert und alle Google-Dienste beinhaltet.

