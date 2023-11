Polestar senkt Prognose für 2023 und hofft auf neue Elektroautos für 2024

Polestar wollte eigentlich mal 80.000 Elektroautos in diesem Jahr verkaufen, doch man hat die Prognose für 2023 nach und nach gesenkt und liegt mittlerweile bei 60.000 Einheiten. Im letzten Quartal konnte man 13.976 Einheiten verkaufen, was zwar 50 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, aber weniger als in Q2 2023 waren.

In Q2 2023 waren es 15.800 Einheiten und eigentlich hätte ich mit einem Anstieg gerechnet, da der neue Polestar 2 im zurückliegenden Quartal startete. Doch die Elektro-Limousine bekommt immer mehr Konkurrenz, denn Tesla hat das Model 3 neu aufgelegt und ist eine Ecke günstiger, und Hyundai startete mit dem Ioniq 6.

Polestar hofft auf neue Elektro-SUVs

Es sieht so aus, als ob die Neuauflage des Polestar 2 doch nicht ausreicht, um das gewünschte Wachstum zu erreichen. Daher hofft Polestar auch auf 2024, denn da kommen mit dem Polestar 3 und Polestar 4 direkt zwei neue Elektroautos. Und es sind SUVs, die allgemein etwas beliebter als klassische Limousinen derzeit sind.

Polestar gibt an, dass viel von der Akzeptanz der zwei neuen Elektroautos abhängt und ab 2025 folgen dann noch der Polestar 5 und Polestar 6. Mit dem Polestar 5 (der 6er wird sowieso kein Auto für den Massenmarkt) peilt Polestar dann 155.000 bis 165.000 Einheiten pro Jahr (also im Geschäftsjahr 2025) bei Elektroautos an.

Polestar hat Geschäftsplan überarbeitet

Thomas Ingenlath, der Chef von Polestar, sprach im Rahmen der Geschäftszahlen, die weiterhin auf Wachstumskurs stehen, von einem überarbeiteten Geschäftsplan, damit das Wachstum bei Polestar gesichert ist. Der Markt verändert sich gerade und die Nachfrage sinkt teilweise, da muss man sich als Autohersteller anpassen.

Ich mag den Polestar 2 und werde mir auch bald die neue Version anschauen, aber man sieht hier ganz gut, dass ein Start mit einer Limousine nicht die beste Wahl ist, denn ich bevorzuge diese zwar, aber SUVs bringen das Wachstum. Polestar hat schon 2021 betont, dass der 4er der neue Bestseller werden soll. Schauen wir mal.

