Polestar möchte mit Elektroautos stärker wachsen

Polestar „beschleunigt seine geografische Expansion“, so das Unternehmen, und möchte mit den eigenen Elektroautos stärker wachsen. Es sollen bald mit Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Thailand und Brasilien neue Märkte dazukommen. Aber vor allem von Frankreich erhofft sich Polestar bald sehr viel.

Außerdem führt die Marke ein „unechtes Agenturmodell“ in Europa ein, neben dem Verkauf über den Online Shop, der bleibt, wird man in Zukunft auch bei Polestar Spaces und Servicestellen konfigurieren und kaufen können. In Schweden und Norwegen geht das schon, Deutschland dürfte im zweiten Halbjahr 2024 folgen.

Der Chef von Polestar gibt an, dass man versucht, mit diesen Schritten „mehr Kundinnen und Kunden zu erreichen“ und besetzt auch viele Managerstellen neu. 2024 wird ein wichtiges Jahr für Polestar, denn man hat es als Übergangsjahr für die Marke bezeichnet und vor allem Polestar 3 und 4 müssen jetzt einschlagen.

