Polestar: Neues Modell, neue Nummer

Polestar 2: Neue Version mit mehr Reichweite angekündigt

Letzte Woche gab es die offizielle EPA-Reichweite vom Polestar 2 und die kam bei einigen nicht so gut an. Polestar will Tesla angreifen, doch das Model 3 ist deutlich effizienter, als der Polestar 2. Polestar hat jedoch einiges für das…12. Oktober 2020 JETZT LESEN →