Fast 10.000 Euro: Porsche zeigt zwei E-Bikes

Porsche hat diese Woche den Taycan Cross Turismo vorgestellt und möchte damit eine neue Zielgruppe ansprechen, die gerne mal mit dem Fahrrad in die Berge fährt. Der neue Taycan wird deswegen auch mit einem Heckträger angeboten.

Passend dazu dachte sich Porsche, dass man doch direkt in den Markt für E-Bikes einsteigen kann und hat diese Woche das Porsche eBike Sport und Porsche eBike Cross vorgestellt. Und Porsche wäre nicht Porsche, wenn man nicht auch hier eine Zielgruppe ansprechen würde, die gerne mal einen Euro mehr für Luxus ausgibt.

Die Cross-Version kostet 7.990 Euro und die Sport-Version liegt sogar bei 9.990 Euro. Für gut 10.000 Euro kaufen sich einige ein Auto, bei Porsche bekommt man nur das passende Fahrrad zum 100.000 Euro teuren Elektroauto dazu. Und damit andere erkennen, dass man Geld hat, gibt es einen großen Porsche-Schriftzug.

Optisch finde ich die E-Bikes aber gar nicht mal so schlecht, auch wenn man für ein vergleichbares Modell von einem guten Hersteller nur einen Bruchteil zahlen muss. Die E-Bikes wurden zusammen mit ROTWILD entwickelt und kommen in jeweils drei Rahmengrößen daher – allerdings gibt es beide in nur einer Farbe.

