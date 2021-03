Porsche Taycan Cross Turismo: Ein Taycan fürs Gelände?

Porsche hat diese Woche eine neue Version vom Taycan vorgestellt und damit ist kein neuer Antrieb und keine neue Akkugröße, sondern eine neue Form gemeint. Der Cross Turismo ist sowas wie eine „Kombi-Version“ vom Porsche Taycan.

Zum Start wird es den Porsche Taycan Cross Turismo direkt in vier Versionen geben: Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo und dann gibt es auch noch eine Turbo- und Turbo S-Version. Alle Modelle kommen mit Dual-Motor.

Porsche Taycan als Offroader?

Es ist noch unklar, ob eine Version mit einem Elektromotor kommt, die es beim normalen Taycan gibt, aber da der Porsche Taycan Cross Turismo auch irgendwie als Offroader vermarktet wird, vermute ich, dass es bei diesem Angebot bleibt.

Die Daten bleiben identisch, wir bekommen also 761 PS in der Spitzenversion und die WLTP-Reichweite liegt zwischen 390 und 450 km. Das hängt dann je nach Version und Akkugröße ab. Preislich geht es hier übrigens 93.635 Euro los.

Interessant sind auch Extras wie ein Off-Road-Paket, welches die Bodenfreiheit um bis zu 30 Millimeter erhöht. Schon lustig, dass man sowas als Off-Road-Paket für Kunden vermarktet, denn auch der Cross Turismo sitzt flach auf dem Boden.

Neu ist jedenfalls auch ein Heckträger für Fahrräder und es gibt auch noch mehr Design-Pakete, die einen Off-Road-Look erzeugen sollen. Scheint mir so, als ob Porsche den Taycan Cross Turismo so ein bisschen für Familien vermarkten möchte, die gerne mal einen Ausflug (mit einem Fahrrad) in die Berge machen.

Eine (für mich) auf den ersten Blick seltsame Ergänzung für den Taycan, aber man wird sich bei Porsche sicher Gedanken gemacht haben und davon ausgehen, dass die Kunden diese Version kaufen. Weitere Details gibt es auf der Seite von Porsche, wo ihr einfach mal ein bisschen mit dem Konfigurator herumspielen könnt.

