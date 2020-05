Powerbeats Pro: Neue Farben bestätigt

Als sich vor ein paar Wochen das erste Mal eine neue Version der Powerbeats Pro bemerkbar machte, da haben wir mit einer neuen Generation und ANC gerechnet. Doch dann stellte sich heraus: Beats hat lediglich neue Farben geplant.

Mittlerweile hat Apple die neuen Farben offiziell vorgestellt und bekannt gegeben, dass die vier Farben für den Sommer ab dem 9. Juni erhältlich sein werden. Im Online Shop von Apple findet man aktuell aber weiterhin die alten Farben. Die neuen Farben werden also erst ab kommender Woche dort gelistet sein.

Ihr könnt die vier neuen Farben auf dem Beitragsbild sehen, damit wächst die Auswahl an Farben auf 8 an. Unter der Haube ändert sich aber nichts, es handelt sich also um die Powerbeats Pro, die wir bereits kennen. Ich würde daher auch nicht darauf tippen, dass wir 2020 eine neue Generation sehen werden.

