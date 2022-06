PowerHouse 535: Neue Anker-Ladestation startet für 699,99 Euro in Deutschland

Anker hat in dieser Woche eine weitere hauseigene Ladestation nach Deutschland gebracht. Passend dazu gibt es auch die Solarpanels.

Nach dem Start des Anker 521 PowerHouse im April, erweiterte Anker in dieser Woche seine Produktpalette an Ladestationen in Deutschland: Nun ist nämlich auch das Anker 535 PowerHouse für 699,99 Euro erhältlich.

-->

Das Anker 535 PowerHouse kommt auf eine Kapazität von 512 Wattstunden und kann Geräte mit bis zu 500 Watt antreiben. Die Maße der Ladestation betragen 29,2 × 25,1 × 18,8 Zentimeter bei 7,5 Kilogramm. Verbaut sind 1x USB-C, 3x USB-A, 12 Volt-Autoanschluss und 2x EU-Stromanschluss.

Im Inneren setzt Anker auf die langlebige Lithium-Eisenphosphat-Akkutechnik (LFP oder auch LiFePO4), die auch in modernen Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommt und bis zu 3.000 Ladezyklen ohne merkbare Abnutzungserscheinungen bieten soll. Anker gibt auf seine PowerHouses fünf Jahre Herstellergarantie.

Das Anker SolarPower 3-Port 100W wurde ebenfalls vorgestellt. Es ist für 299,99 Euro erhältlich. Die drei Solarmodule haben durch ihren Aufbau mit monokristallinen Zellen einen Wandlungsgrad von 23 Prozent. So lässt sich das Anker 521 PowerHouse (256 Wattstunden) zum Beispiel in gut vier Stunden aufladen, das neue Anker 535 PowerHouse in viereinhalb Stunden.

Anker PowerHouse 535 bei Amazon →

Amazon: Blink Video Doorbell startet für 59,99 Euro in den Verkauf Ab heute ist die erste Video Doorbell von Amazon Blink für 59,99 Euro erhältlich. Sie wird laut Amazon ab sofort an Kunden ausgeliefert und kann kabelgebunden oder kabellos installiert werden. Installieren Kunden die Blink Video Doorbell kabellos, erhalten sie App-Benachrichtigungen,…8. Juni 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->