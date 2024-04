Preiserhöhungen: Sammelklage gegen DAZN eingereicht

DAZN hat in den letzten Jahren für Unmut bei seinen Kunden gesorgt. Im Jahr 2023 gingen beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) 500 Beschwerden ein, etwa siebenmal so viele wie im Vorjahr. Hauptgrund für den Ärger sind aus Sicht des vzbv unzulässige Preiserhöhungen für Bestandskunden in den Jahren 2021 und 2022.

Zudem berichteten Kunden von Schwierigkeiten beim Kündigen und intransparenten Vertragsänderungen. Um den Vertrag zu kündigen, mussten die Betroffenen nach eigenen Angaben beispielsweise mit dem Kundenservice chatten. Dabei mussten sie Wartezeiten in Kauf nehmen.

Sammelklage gegen DAZN

Aufgrund dieser Preiserhöhungen hat der vzbv eine Sammelklage gegen DAZN eingereicht. Gegenstand der Klage ist die Preiserhöhung zum August 2022, bei der die monatlichen Kosten von 14,99 Euro auf 29,99 Euro und die jährlichen Kosten von 149,99 Euro auf 274,99 Euro gestiegen sind. Interessierte und Betroffene können einen „News-Alert“ abonnieren, um über den Stand der Klage informiert zu werden und im Erfolgsfall eine Rückerstattung zu erhalten.

Die Beschwerdestatistik basiert auf den Daten aller 16 Verbraucherzentralen in Deutschland und stellt eine statistische Erfassung aller Verbraucheranliegen dar. Direkte Rückschlüsse auf die Häufigkeit bestimmter Verbraucherprobleme in der Gesamtbevölkerung sind jedoch nicht möglich, da sich nicht alle betroffenen Verbraucher an die Verbraucherzentralen wenden.

-->