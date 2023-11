Premium-Outdoor: DECATHLON übernimmt „Bergfreunde“

DECATHLON gibt die Übernahme von Bergfreunde bekannt, einem Online-Händler für Bergsport-, Kletter- und Outdoor-Ausrüstung.

Die Unterzeichnung des Kaufvertrags am 24. November 2023 steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden. Bergfreunde wurde 2006 in Deutschland gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv.

Mit dieser Investition möchte DECATHLON nach eigenen Angaben die langfristige Entwicklung und das Wachstum von Bergfreunde fördern, indem die Position des Unternehmens im Premium-Outdoor-Segment gestärkt wird.

Trotz der Übernahme bleibt Bergfreunde eine eigenständige Tochtergesellschaft und soll seine Eigenständigkeit und Unabhängigkeit behalten. Das Management von Bergfreunde bleibt in seinen bisherigen Rollen unverändert und die Marke Bergfreunde wird weitergeführt.

-->