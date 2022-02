Prepaid: ja! mobil mit 15 GB Extra-Daten und Starter-Pakete zum halben Preis

Das Mobilfunkangebot von ja! mobil feiert sein 15-jähriges Jubiläum. Im Rahmen des Jubiläums profitieren Neu- und Bestandskunden auch von zusätzlichem Datenvolumen.

Bei Buchung im Aktionszeitraum erhalten Neukunden 15 GB Extra-Daten kostenfrei dazu. Bestandskunden können sich die Extra-Daten sichern, wenn sie im Aktionszeitraum ihr Guthaben aufladen. Nach Aktivierung sind die Extra-Daten für 31 Tage gültig.

Auch gibt es von ja! mobil wieder einen Rabatt auf die Starter-Pakete. Dabei profitieren Neukunden in den Zeiträumen 28. Februar bis 6. März und 21. März bis 27. März 2022 von einem Rabatt auf die Starterpreise in Höhe von 50 Prozent. Statt 9,95 Euro kostet ein Starter-Paket in den genannten Wochen nur 4,98 Euro.

Die Mobilfunktarife von ja! mobil werden von der REWE Group angeboten und von der congstar Services GmbH technisch realisiert. Kunden nutzen mit den Tarifen das Netz der Telekom.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

