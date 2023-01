Pressebilder zeigen das Samsung Galaxy S23

Roland Quandt hat bereits die ersten Pressebilder des Samsung Galaxy S23 bei WinFuture veröffentlicht und gibt uns so nach vielen Wochen mit Mockups einen ersten Blick auf das neue Flaggschiff, welches am 1. Februar offiziell vorgestellt wird.

Das Design bleibt in diesem Jahr also weitestgehend erhalten, nur bei der Kamera gibt es eine neue Optik, die sich etwas mehr am Ultra-Modell orientiert. Ein Bild der Seiten zeigt uns außerdem auch sehr schön, wie die neuen S23-Farben aussehen:

Bilder des Samsung Galaxy S23+ und Samsung Galaxy S23 Ultra haben wir noch nicht, aber beim Plus-Modell sind diese überflüssig, da es gleich aussieht und ich gehe davon aus, dass wir allgemein sehr viele Pressebilder ab sofort sehen werden.

Da wird also ab sofort sicher viel neues Material kommen, der erste Leak ist oft nur der Anfang und die Auflösung der Bilder ist auch noch nicht die beste. Es reicht aber für einen ersten Eindruck und wir halten euch hier weiter auf dem Laufenden.

Video: Das Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra: Das erwartet euch 2023 Die Flaggschiff-Saison 2023 startet bald und wir haben ja schon erste Modelle aus China gesehen. Diese kommen auch irgendwann zu uns, aber den Anfang macht in der Regel Samsung. So auch in diesem Jahr, denn es geht schon sehr bald…8. Januar 2023 JETZT LESEN →

-->