Prince of Persia: The Lost Crown – Das dritte Erweiterungspaket ist da

Nach „Warrior’s Path“ und „Boss Attack“ erhält das durchweg positiv bewertete Prince of Persia: The Lost Crown von Publisher Ubisoft und Entwicklerstudio Ubisoft Montpellier sein mittlerweile drittes Erweiterungspaket. Der DLC trägt den Namen „Divine Trials“ (Göttliche Prüfungen) und stellt eure spielerischen Fähigkeiten ein weiteres Mal auf die Probe, wobei Ubisoft euch auch an eure Grenzen bringen möchte.

Die Herausforderungen werden im Spiel nach und nach freigeschaltet, wenn ihr in der Hauptstory vorankommt. Wenn ihr das Spiel bereits durchgespielt habt, habt ihr sofort Zugang zu den Herausforderungen.

Das Erweiterungspaket ist wie gewohnt in einem neuen Patch enthalten, der die Versionsnummer 1.3.0 trägt und ab sofort für alle Plattformen zum Herunterladen bereitsteht. Die Release Notes können hier eingesehen werden.

Der nächste Schritt in Sachen neuer Content ist das Story-Erweiterungspaket, das im September erscheinen soll und den Titel „Mask of Darkness“ trägt. Dieses wird dann kostenpflichtig sein, während die drei bereits veröffentlichten Erweiterungspakete alle kostenfrei sind. Weitere Informationen folgen voraussichtlich im Sommer.

Anlässlich der Veröffentlichung der neuen Erweiterung bietet Ubisoft das Spiel preisreduziert an: So kosten die Versionen für PlayStation 4/PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox One/Xbox Series S|X gerade einmal 30 bis 35 Euro. Das ist ein hervorragender Preis für eines der besten Spiele des Jahres.

