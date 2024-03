Prince of Persia: The Lost Crown – Das erste Erweiterungspaket ist da

Der Publisher Ubisoft und das Entwicklerstudio Ubisoft Montpellier wollen das Spiel Prince of Persia: The Last Crown im Laufe des Jahres mit neuen Inhalten und einem Story-DLC erweitern, wie bereits vor einer Woche bekannt gegeben wurde.

Den Anfang macht das erste Erweiterungspaket mit dem Titel „Warrior’s Path“, das ab sofort für alle Plattformversionen des Spiels zum Herunterladen zur Verfügung steht – die Erweiterung ist kostenlos erhältlich.

Die Erweiterung enthält zwei neue Modi, Permadeath und Speedrun, sowie einige neue Outfits für die Spielfigur. Gleichzeitig ist ein neues Update verfügbar, das einige Fehlerbehebungen und Anpassungen enthält. Weitere Details und die Release Notes sind hier und hier zu finden.

Kleiner Tipp noch: Wer das Spiel noch nicht besitzt, kann jetzt ein paar Euro sparen. MediaMarkt und Saturn bieten bis zum 8. April 20 Prozent Rabatt auf alle Spiele aus dem verfügbaren Sortiment – darunter auch Prince of Persia: The Lost Crown.

In Kombination mit der bereits vor einigen Tagen angekündigten Aktion ist das Spiel zum Preis von rund 24 Euro erhältlich. Für eines der Highlights dieses Jahres ist das ein mehr als guter Preis:

PlayStation 5-Version:

PlayStation 4-Version:

Xbox-Version:

Nintendo Switch-Version:

