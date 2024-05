Prince of Persia: The Lost Crown – Das zweite Erweiterungspaket ist da

Nachdem Prince of Persia: The Lost Crown bei den Spielern so gut ankam, war es für den Publisher Ubisoft und das Entwicklerstudio Ubisoft Montpellier nur eine Frage der Zeit, bis das Spiel um neue Inhalte erweitert wird.

Kurz nach der Veröffentlichung wurde die Fortsetzung der Geschichte mit vier Erweiterungspaketen und einem Story-DLC angekündigt. Ende März wurde bereits das erste Erweiterungspaket veröffentlicht, nun folgt mit Boss Attack das zweite Erweiterungspaket.

Kämpfe dich durch die Endgegner des Spiels

Wie der Name schon vermuten lässt, konzentriert sich das neue Update auf die Bossgegner im Spiel. In den Modi Boss Revenge und Boss Rush kann man direkt gegen die Bossgegner antreten – inklusive einstellbarem Schwierigkeitsgrad und Statistik. Die Modi werden freigeschaltet, sobald der Spieler die Hauptgeschichte des Spiels abgeschlossen hat.

Das neue Update enthält außerdem einige kleinere Fehlerbehebungen, zwei neue Outfits und ein neues Schnellreisesystem. Das Update trägt die Versionsnummer 1.2.0 und ist ab sofort für alle Plattformen verfügbar, die Release Notes können hier eingesehen werden.

Dank eines Angebots Mitte März habe ich mir das Spiel auch zugelegt und bin sehr begeistert – mein Redaktionskollege Oliver hatte schon zum Release eine ähnlich gute Meinung vom Spiel.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->