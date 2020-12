Ohne 5G: Qualcomm zeigt Snapdragon 678

Qualcomm hat diese Woche einen neuen Snapdragon-Chip vorgestellt, den Snapdragon 678. Dieser neue Chip löst den Snapdragon 675 ab, allerdings zeigt schon die Versionsnummer, dass es ein eher kleines Upgrade für den Chip ist.

Man hat die Performance und Effizienz ein bisschen gesteigert, es gibt mehr Möglichkeiten für Fotos und Videos, allerdings weiterhin nur das X12-Modem für LTE. Und das bedeutet, dass dieser Chip kommendes Jahr ohne 5G auskommt.

Der Schritt wundert mich ein bisschen bei Qualcomm, denn man führte dieses Jahr bereits 5G in der 600er-Reihe ein und will Anfang 2021 bereits den ersten 400er-Chip mit 5G zeigen. Für die Android-Hersteller ist 5G wichtig geworden, auch in der Mittelklasse. Ich denke da werden viele einen Umweg um den 678 machen.

Falls ihr euch für die technischen Details interessiert, dann schaut auf der Seite von Qualcomm vorbei. Dort gibt es alle Informationen zum Snapdragon 678.

