Qualcomm will Apple bei PC-Chips überholen

Apple hat vor zwei Jahren bekannt gegeben, dass man bei den PCs komplett auf ARM umsteigt und mit dem M1 direkt bewiesen, dass das klappen wird. Das M1-Portfolio wurde ausgebaut und im Juli kommt auch schon der neue M2-Chip.

Qualcomm will Apple die Stirn bieten

Es wird oft geschrieben, dass Apple der Konkurrenz voraus sei, was ich mit Blick auf das Verhältnis aus Leistung und Verbrauch auch sagen würde. Doch die schläft nicht und Cristiano Amon von Qualcomm hat betont, dass man überholen möchte.

Qualcomm wird die führende Rolle einnehmen, Punkt, so der Chef von Qualcomm. Das Unternehmen wird für diesen Schritt unter anderem das Wissen aus der Nuvia-Übernahme (ein Chip-Unternehmen mit ehemaligen Apple-Mitarbeitern) nutzen.

Bei Qualcomm dauert es aber noch

Allerdings ist das ein Thema für Ende 2023, bis dahin werden wir wohl schon über den Apple M3 sprechen und bis die Chips von Qualcomm kommen, könnten der Apple M4 ein Thema sei. Und Apple wird sich jetzt sicher noch nicht ausruhen.

Doch es ist schön zu sehen, dass die Konkurrenz direkt am Start ist und Apple bei der M-Reihe von Anfang an Druck machen möchte. Das wird auch Apple weiter motivieren. Ich bin mit dem Apple M2 Max schon jetzt sehr zufrieden und sehr gespannt, was uns da in den kommenden Jahren in diesem Bereich erwarten wird.

