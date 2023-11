Qualcomm zeigt neuen Snapdragon 7-Chip und findet kaum Partner

Während die Liste der Partner bei der Snapdragon 8er-Reihe lang und bekannt ist und so ziemlich jede Marke diesen Chip in ihrem Flaggschiff in der Android-Welt nutzt, so sieht das in der Android-Mittelklasse mittlerweile komplett anders aus.

Da hat Qualcomm an Bedeutung verloren und die Liste der Partner wird immer kürzer, da MediaTek die erste Wahl wird. Beim neuen Snapdragon 7 Gen 3 sind es sogar nur noch Honor und Vivo, die Qualcomm heute als wichtige Partner nennt.

MediaTek verdrängt Qualcomm

Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, in denen die Liste der 7er-Reihe riesig war und Qualcomm viele Partner hatte. Doch wie man hört, sind die Preise der Chips von Qualcomm zu teuer geworden und MediaTek bietet die besseren Alternativen.

Wir können auch zunehmend im Highend-Bereich beobachten, dass sich immer mal wieder Marken trauen, auf einen Chip der 8er-Reihe zu verzichten. Und da wird MediaTek auch immer besser. Womöglich wird Qualcomm sogar bald abgelöst.

Ich finde diese Entwicklung durchaus spannend und ich wette, dass Honor und Vivo jetzt auch nicht besonders viele Smartphones mit dem Snapdragon 7 Gen 3 auf den Markt bringen werden, vielleicht eins pro Marke. Mal schauen, ob Qualcomm die Reihe vielleicht auch irgendwann einstellt, wenn kein Partner mehr dabei ist.

Weitere Details zum Snapdragon 7 Gen 3 gibt es direkt bei Qualcomm.

