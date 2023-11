Google Pixel 9 dürfte mit Qi2 auf den Markt kommen

Das Wireless Power Consortium feierte diese Woche einen zweiten Startschuss für Qi2 und gab an, dass viele neue Produkte mit der zweiten Generation kommen. Bei den Smartphones gibt es bisher aber noch keine neuen Details und die aktuellen Flaggschiffe von Ende 2023 wie das Google Pixel 8 und Xiaomi 14 sind nicht dabei.

Das könnte sich aber 2024 ändern, denn bei The Verge ist man auf einen etwas älteren Blogeintrag des WPC gestoßen, in dem man Liyu Yang als Mitglied begrüßt. Und man spricht es auch ganz offen an: Yang kümmert sich bei Google und das kabellose Laden in Pixel-Smartphones und arbeitet an der „nächsten Generation“.

Google bestätigt damit natürlich nicht, dass die Pixel 9-Reihe mit Qi2 kommt, aber da wir diese erst Ende 2024 sehen, wäre das angebracht. Ich vermute, dass wir Anfang 2024 noch einige Android-Smartphones ohne Qi2 sehen, doch spätestens ab dem zweiten Halbjahr werden die Nutzer diesen Standard dann auch verlangen.

Sonos verspricht ganz neues Produkt für 2024 Die Nachfrage bei Sonos ging in den letzten Monaten zurück und auch das letzte Quartal war davon betroffen. Patrick Spence, Chef von Sonos, sprach daher im Rahmen der Geschäftszahlen von […]16. November 2023 JETZT LESEN →

-->