Raspberry Pi 5 ist offiziell

Die Raspberry Pi Foundation hat die Markteinführung des neuen Raspberry Pi 5 für Ende Oktober angekündigt.

Das Modell wird in Varianten mit 4 GB (60 $) und 8 GB (80 $) Arbeitsspeicher erhältlich sein. Der Raspberry Pi 5 soll „mehr als doppelt so schnell“ wie sein Vorgänger sein und der erste Raspberry Pi, der in Großbritannien entwickeltes Silizium verwendet.

Zu den wichtigsten Merkmalen gehören ein 2,4 GHz Quad-Core 64-Bit-Prozessor, eine leistungsstarke GPU, zwei 4Kp60 HDMI-Ausgänge, Dual-Band-WLAN, Bluetooth 5.0, USB 3.0-Ports, Gigabit-Ethernet und mehr.

Neben der Hardware gibt es auch neues Zubehör, darunter ein aktualisiertes Gehäuse mit Lüfter, einen aktiven Kühler, ein 27-W-USB-C-Netzteil und Adapterkabel für Kameras und Displays. Raspberry Pi OS, das Betriebssystem für diese Plattform, wurde ebenfalls aktualisiert.

Alle Details zum Raspberry Pi 5 findet ihr im offiziellen Blogbeitrag.

Die wichtigsten Merkmale sind:

2,4 GHz Quad-Core 64-Bit Arm Cortex-A76 CPU

VideoCore VII GPU, unterstützt OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2

Dual 4Kp60 HDMI Display-Ausgang

4Kp60 HEVC-Decoder

Dual-Band 802.11ac Wi-Fi

Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)

Hochgeschwindigkeitsschnittstelle für microSD-Karten mit Unterstützung des SDR104-Modus

2 × USB 3.0-Anschlüsse, die den gleichzeitigen Betrieb mit 5 Gbit/s unterstützen

2 × USB 2.0-Anschlüsse

Gigabit-Ethernet, mit PoE+-Unterstützung (separates PoE+-HAT erforderlich, in Kürze erhältlich)

2 × 4-Lane-MIPI-Kamera-/Display-Transceiver

PCIe 2.0 x1-Schnittstelle für schnelle Peripheriegeräte

Raspberry Pi Standard 40-Pin GPIO Header

Echtzeituhr

Einschalttaste

Ein Raspberry Pi ist ein preiswerter Mini-Computer, der von der Raspberry Pi Foundation entwickelt wurde. Er dient als vielseitige Plattform für DIY-Projekte, Bildungszwecke und Embedded-Computing-Anwendungen.

-->