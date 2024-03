Ready Player Two: Neuer Film kommt in die Kinos

Ready Player One hat mich 2018 ehrlich gesagt positiv überrascht, da ich weniger von diesem Film erwartet habe. Doch Steven Spielberg hat das Science-Fiction-Abenteuer, welches auf einem Roman von Ernest Cline basiert, sehr gut umgesetzt.

Diese Woche hat Steven Spielberg bestätigt, dass wir Ready Player Two sehen werden und der Film in die Kinos kommen soll. Vermutlich basiert der neue Film dann auf dem zweiten Buch, welches man seit 2020 in Deutschland erwerben kann.

Spielberg wird den Film aber nur produzieren und keine Regie führen. Mehr Details gibt es bisher noch nicht. Ich kenne das zweite Buch und dessen Handlung nicht, hoffe aber, dass der zweite Film ähnlich unterhaltsam wie der erste Film ausfällt.

