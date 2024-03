Venom: Teil 3 „The Last Dance“ hat ein neues Datum im Kino

Sony hat heute ein neues Datum für den dritten Teil der Venom-Reihe genannt und möchte den Film bereits am 25. Oktober in die Kinos bringen. Bisher war das am 8. November geplant. Mit „The Last Dance“ gibt es außerdem den offiziellen Titel.

Details zu Venom 3 stehen weiterhin aus, seit dem Gastauftritt in „Spider-Man: No Way Home“ haben wir Tom Hardy auch nicht mehr in der Rolle gesehen. Schauen wir mal, ob das nur ein Spaß war oder ob Venom näher an die Marvel Studios rückt.

Worauf ich auch gespannt bin, sind die Pläne für die PlayStation 5, denn Sony hat angeblich ein eigenes Spiel für Venom als Ableger nach Spider-Man 2 geplant. Das steht zwar erst für 2025 an, aber vielleicht kündigt man es passend zum Film an.

Super Mario hüpft 2026 erneut auf die Kinoleinwand Super Mario Bros. war ein sehr großer Erfolg im Kino, mit 1,36 Milliarden Dollar war es sogar einer der erfolgreichsten Kinofilme von 2023, nur Barbie konnte noch mehr Besucher anlocken. […]11. März 2024 JETZT LESEN →

-->