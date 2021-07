Realme GT: Kommt eine „Master Edition“?

Realme will als ehemalige Untermarke von Oppo langsam unabhängig werden und mit dem Realme GT geht man einen großen Schritt in diese Richtung. Das neue Spitzenmodell soll die Marke nämlich auch in Europa bekannt machen.

Plant Realme eine „Master Edition“?

Mir hat das Realme GT im Test ganz gut gefallen, ich würde es nur nicht wirklich als Flaggschiff einordnen. Das Portfolio scheint aber auch noch nicht abgeschlossen zu sein, denn 91mobiles hat Renderbilder einer „Master Edition“ erhalten.

Diese stammen vom sehr zuverlässigen OnLeaks, daher dürfte die neue Version auch in etwa so aussehen. Der Unterschied zum normalen Realme GT ist aber recht gering, es dürfte am Ende vielleicht sogar das gleiche Gehäuse sein.

Doch wo ordnet sich diese „Master Edition“ ein? Der Name lässt vermuten, dass sie sich noch über dem Realme GT einordnet, doch ein Eintrag bei Geekbenach deutet an, dass sie sich eher unter dem normalen GT-Modell einordnen wird.

Statt einem Snapdragon 888 bekommen wir wohl „nur“ einen Snapdragon 870, also einen Snapdragon 865+ mit einem neuen Namen. Das Realme GT ist schon recht günstig, dieses Modell dürfte das sicher nochmal unterbieten.

Video: Realme GT im Test

