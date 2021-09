Renault Mégane: So sieht das Elektroauto aus

Es ist IAA und das bedeutet, dass sich einige Hersteller ihre Serienversion für die Messe in München aufgehoben haben. Viele Serienmodelle wird es nicht geben, da sind Automessen mittlerweile ungeeignet geworden, aber ein paar sind dabei.

Renault konnte man aber für eine Weltpremiere gewinnen, denn man zeigt den ersten vollelektrischen Mégane im Rahmen der IAA 2021. Die Weltpremiere findet erst morgen statt, aber nun sind die ersten Bilder bereits im Netz aufgetaucht.

Die Eckdaten werden wir dann morgen nach der Weltpremiere nachreichen, aber für einen ersten Eindruck reicht das aus. Mir gefällt der Renault Mégane E-Tech Electric (so der unnötig lange Name), nur die Farbkombination nicht so sehr.

