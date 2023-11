Renault Twingo: So sieht das günstige Elektroauto für 2025 aus

Renault sprach diese Woche über die elektrische Zukunft der Marke und den Plan für Ampere, das neue Unternehmen, welches sich um Elektroautos kümmert. Eine wichtige Ankündigung war ein Elektroauto für unter 20.000 Euro, welches 2025 kommt.

In der ersten Pressemitteilung sprach Renault von einer „Legend“ und ich habe es schon als elektrischen Twingo bezeichnet. Genau so wird es auch heißen, denn die Marke hat kurz nach dieser Ankündigung die ersten Konzeptbilder veröffentlicht.

So sieht also der elektrische Renault Twingo für 2025 aus, wobei die Serienversion natürlich noch ein bisschen davon abweichen wird. Technische Details gab es noch keine. Erinnert etwas an den elektrischen Nissan Micra, den Renault auch baut.

Na also, es tut sich endlich etwas und nach den ganzen SUVs und Elektroautos für über 50.000 Euro spürt man, dass jetzt eine riesige Welle für unter 30.000 Euro und teilweise unter 20.000 Euro kommt. 2025 wird ein wirklich sehr spannendes Jahr.

PS: Renault sprach darüber, dass 7 neue Elektroautos bis 2030 geplant sind, wobei es genau genommen 5 komplett neue Elektroautos sein werden. So sieht dann also das Portfolio an Elektroautos von Renault aus (die drei in der Mitte sind Konzepte):

