Renault plant 7 neue Elektroautos bis 2030

Mit dem Start ins neue Jahr 2031 möchte Renault insgesamt 7 Elektroautos im Portfolio haben. Aktuell gibt es den elektrischen Mégane, dann folgt der Scenic, kommendes Jahr steht der Renault 5 an und für 2025 ist der Renault 4 geplant.

Das macht 4 Elektroautos und das fünfte Modell wird das heute angekündigte Einsteigermodell für unter 20.000 Euro sein. Und laut Renault wird „dieses Modellangebot um zwei weitere Fahrzeuge der zweiten Generation erweitert“.

Renault spricht zwar davon, dass „sieben Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen werden“, aber es sind 5 neue Elektroautos und 2 Neuauflagen. Im Jahr 2025 peilt man daher auch nur 300.000 Einheiten bei Elektroautos an, später werden es mehr.

Elektroautos behalten das Renault-Logo

Bis 2031 möchte Ampere, das neue Unternehmen für Elektroautos von Renault, dann „rund eine Million“ Fahrzeuge pro Jahr in Europa verkaufen. Das wäre ein Marktanteil von etwa 10 Prozent. 2022 kam die Renault-Gruppe auf 12 Prozent in Europa, das klang vor ein paar Tagen also noch deutlich ambitionierter bei Renault.

Ampere produziert aber nicht nur für Renault, sondern langfristig auch für Dacia und der elektrische Nissan Micra und ein Elektroauto von Mitsubishi sind ebenfalls geplant. Ampere ist auch als eine „Geschäftsplattform für andere Marken“ gedacht.

Und weil das für einige vielleicht nicht ganz klar ist: Ampere kümmert sich jetzt um die Elektroautos von Renault und Renault um die Verbrenner. Außerdem übernimmt Ampere noch die Software für alle Marken. Neue Autos haben aber alle ein Renault-Logo, denn Ampere ist keine neue Untermarke, dafür ist Renault viel zu bekannt.

Volkswagen: Der elektrische VW Golf wird „richtig gut“ In einem Interview mit Edison hat Thomas Schäfer betont, dass man bei einem elektrischen VW Golf „alles richtig machen“ möchte. Der VW-Chef zeigte sich aber sehr zuversichtlich und verspricht, dass […]15. November 2023 JETZT LESEN →

-->