Renault kündigt günstiges Elektroauto für 2025 an

Es hat sich bereits Anfang der Woche angedeutet und heute wurde das günstige Elektroauto von Renault offiziell bestätigt. Anfang des Monats ging mit Ampere ein neues Unternehmen von Renault an den Start, welches sich nur um Elektroautos kümmert, und hier plant man den „Legend“ für „für weniger als 20.000 Euro“.

Der Renault „Legend“ ist bisher natürlich nur ein vorläufiger Name, Renault wollte auch noch nicht wirklich viele Details nennen. Die entscheidende Information (also der Preis) haben wir zwar und ein Datum gibt es auch (2025), viel mehr aber nicht.

Renault „Legend“ wird ein Stadtfahrzeug

Renault spricht von einem „kompromissloses Stadtfahrzeug“ und einem wirklich guten Verbrauch von 10 kWh auf 100 km. Das neue Elektroauto kommt in einer „kompakten Größe“ daher, was vor allem den Rohstoffverbrauch reduzieren soll.

Hinzu kommen 75 Prozent geringere CO₂-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg als bei einem aktuellen europäischen Durchschnittsmodell mit Verbrennungsmotor.

Der Fokus von diesem Elektroauto, was quasi ein elektrischer Renault Twingo sein könnte, liegt auf Europa. Daher wird der Renault „Legend“ auch direkt in Europa produziert. Technische Daten haben wir noch keine für euch, heute ging es Renault in erster Linie um den Preis. Ich vermute, dass wir ab 2024 mehr erfahren werden.

