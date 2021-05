Returnal: Entwickler wollen weitere AAA-Spiele planen

Housemarque war vielen bis vor ein paar Wochen kein Begriff, denn das Studio hinter Returnal konzentrierte sich davor eher auf kleinere Spiele. Returnal ist das erste AAA-Spiel (für die PlayStation 5) und es wurde auch gut aufgenommen.

Mikael Haveri von Housemarque hat daher verraten, dass man sich gerne weiter auf AAA-Spiele konzentrieren würde. Bisher hat das Team eher an zwei kleinen Projekten gearbeitet, bei Returnal haben aber alle zusammen daran gearbeitet.

We can do all kinds of things, and from our studio’s perspective that means that we want to go for these bigger types of experiences.